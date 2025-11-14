Das sind die 5 schönsten Park-Spaziergänge der Schweiz
Raus an die frische Luft! Wir zeigen fünf Parkanlagen in der Schweiz, die sich für einen goldenen Herbstspaziergang besonders lohnen.
Veröffentlicht am 14. November 2025 - 15:30 Uhr
Marroni aus der Tüte, bunte Blätter am Baum, Kürbis in allen Formen und Grössen – Dinge, die das Gefühl dieser Jahreszeit wiederspiegeln. Dinge, die womöglich als kursive Bemerkung im Drehbuch einer klassischen Herbstszene stehen. Was Protagonist*innen an einem Herbsttag so treiben? Sie spazieren durch den Park. In Big-Apple-Geschichten: durch den Central Park. Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) schlendert in «Sex and the City» irgendwo auf der 460-Fussballfeld grossen Fläche umher.
Auch in «Gossip Girl» dient New Yorks grünster Innenstadtteil als Herbstkulisse. Zum Beispiel in der zehnten Folge von Staffel Drei. Leighton Meester und Ed Westwick folgen als Blair-Chuck-Couple dem Betonweg zwischen Bäumen und Wiesen. Laufen über Laub. Reden über Themen, über die die junge Upper East Side halt so redet. Blair: über den Plan, ihren Namen mit Paramount Pictures in Verbindung zu bringen. Chuck: über die Pflege seiner Businesskontakte.
Auch wenn wir gerade nicht in New York sind – halb so wild. Schön ist der Herbst auch in der Schweiz. Besonders in folgenden fünf Parkanlagen:
Basel: Park im Grünen Münchenstein
Die Anreise erfolgt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln? Aussteigen bei der Tramhaltestelle Neue Welt. Das klingt nach einer fiktiven Station, ist aber real. Weniger real war dafür der über 40 Meter lange Beton-Dino, der bis 2005 auf dem Parkgelände stand. Dieser wurde im Rahmen der Schweizerischen Garten- und Landschaftsbauausstellung Grün 80 1980 errichtet. Der Dino ist weg. Was noch da ist: ein Weiher mit Springbrunnen, eine Minigolfanlage, zahlreiche Pflanzen und ein Karussell.
Zürich: Rieterpark
Mit 70'000 Quadratmetern ist der Rieterpark der grösste Landschaftspark in der Limmatstadt. Bei wolkenlosem Wetter sehen wir von dort aus bis zu den Glarner Alpen. Und bei wolkenschwerem Wetter? Besuchen wir die Villa auf dem Gelände, die heute ein Museum mit Kunst aus aller Welt ist.
Bern: Botanischer Garten
Der Botanische Garten liegt auf der Sonnenseite des Aarehangs. Über 5500 verschiedene Pflanzenarten lassen sich dort bestaunen. Darunter Palmen, Kakteen, Orchideen und Steppenpflanzen. Wo wir uns vor, nach oder zwischen dem Spaziergang mit Tee und Kaffee stärken: auf der Terrasse beim Sukkulentenhaus im Café Fleuri.
Tessin: Isole di Brissago
Zweieinhalb Kilometer von Brissago entfernt befinden sich auf dem Lago Maggiore die beiden Brissago Inseln. Auf der grösseren liegt ein botanischer Garten. Insgesamt kommen dort 1700 verschiedene Pflanzenarten zusammen – aus den Subtroben Asiens, Amerika, Ozeanien und dem Mittelmeerraum. Schiffe dorthin fahren ab Locarno, Ascona und Brissago.
Solothurn: Bally-Park Schönenwerd
Was haben ein Sumpfgebiet und ein Schuhlabel gemeinsam? Den Bally-Gründer Carl Franz Bally. Dieser liess einst einen Ruheort für seine Mitarbeiter*innen und die Öffentlichkeit schaffen. Im Stil eines englischen Gartens. Teiche, Kanäle, Pagoden, Grotten, Pfahlbauten: Entspannen gelingt an diesem Fleck nach wie vor.