Versteck-Wichteln

Die Wichtel werden einander zugelost. Der Wichtel versteckt seinem Wichtelkind während der Adventszeit ein kleines Geschenk. Zum Beispiel in der Schreibtischschublade, auf dem Kopfkissen oder in der Manteltasche. Man kann die Kadenz auch auf einmal pro Adventswoche erhöhen – ob das Erlebnis dadurch viermal schöner oder einfach viermal aufwendiger wird, sei dahingestellt. Vorher abmachen, wie viel ein Geschenk maximal kosten darf, ist so oder so eine gute Idee. An der Weihnachtsfeier wird aufgelöst, wer wem gewichtelt hat.

Für wen: der Klassiker für Schule, Büro und Familie

Fun-Faktor: kleine Überraschungen mag man immer