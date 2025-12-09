So verhindern Sie Brände in der Weihnachtszeit
Im Dezember ist das Brandrisiko höher als sonst. Wenn man die Gefahren kennt, steht der Besinnlichkeit nichts im Wege.
Veröffentlicht am 9. Dezember 2025 - 09:37 Uhr
Wer hat nicht schon einmal vergessen, die Herdplatte auszuschalten? Oder man verlässt das Haus, ohne die brennende Kerze vorher auszulöschen. Schnell ist es passiert: Brände zerstören hierzulande jedes Jahr Wohnungen und Häuser, führen zu Verletzungen und sogar zu Todesfällen.
Besonders in der (Vor-)Weihnachtszeit häufen sich die Brandfälle, und das Risiko steigt im Vergleich zu einem durchschnittlichen Tag um das Doppelte. Hier ist eine Kerze bis zum Adventskranz runtergebrannt, dort steht eine zu nah am Vorhang. Schnell wird aus Besinnlichkeit eine Katastrophe – statt des Christkinds kommt die Feuerwehr.
Bricht ein Brand aus, ist die Versuchung gross, dass man erst versucht, das Feuer selbst zu löschen, bevor man die Feuerwehr alarmiert. Besser ist es jedoch, sich an die folgenden Verhaltensregeln der Beratungsstelle für Brandverhütung (BfB) zu halten.
Was tun, wenns brennt?
- Alarmieren: Rufen Sie über die Telefonnummer 118 die Feuerwehr. Geben Sie Ort, Strasse und Ereignis sowie Ihren Namen an.
- Retten: Bringen Sie Menschen und Tiere in Sicherheit. Personen mit brennenden Kleidern in Decken oder Mäntel hüllen und auf dem Boden wälzen. Schliessen Sie Türen und Fenster, damit sich das Feuer und der giftige Rauch nicht ausbreiten. Die Brandstelle nur über die Fluchtwege verlassen. Bleiben Sie bei verrauchten Treppenhäusern und Korridoren im Zimmer und dichten Sie die Türen mit nassen Tüchern ab. Warten Sie auf die Feuerwehr.
- Löschen: Bekämpfen Sie den Brand mit Mitteln wie Handfeuerlöschern oder Innenhydranten. Brände von Öl oder Fett nie mit Wasser bekämpfen, sondern mit dem passenden Deckel oder einem feuchten Tuch abdecken, um den Brand zu ersticken.
So vermeiden Sie einen Brand
- Sorgen Sie dafür, dass der Weihnachtsbaum einen festen Stand hat und nicht auf brennende Kerzen fallen kann.
- Auch Kerzen sollten standsicher und auf einer feuerfesten Unterlage aufgestellt werden. Teelichter platzieren Sie besser in Aluminiumbechern und nicht direkt auf Möbeln oder Tischtüchern.
- Wechseln Sie die Kerzen auf einem Adventskranz aus, bevor sie bis zu den Ästen niedergebrannt sind.
- Stellen Sie Kerzen immer mit genügend Abstand zu brennbaren Materialien wie Vorhängen, Tapeten et cetera auf.
- Achten Sie auf Kerzen, wenn Kinder oder Haustiere in der Nähe sind. Halten Sie Zündhölzer und Feuerzeuge von Kindern fern.
- Zünden Sie nach Silvester keine Kerzen mehr am mittlerweile ausgetrockneten Weihnachtsbaum an.
- Machen Sie sich mit der Bedienung des Handfeuerlöschers vertraut – ein solcher gehört in jeden Haushalt.
Anmerkung der Redaktion: Dieser Artikel wurde erstmals Ende 2007 publiziert und nun aktualisiert. (29.11.2024)
