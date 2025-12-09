Wer hat nicht schon einmal vergessen, die Herdplatte auszuschalten? Oder man verlässt das Haus, ohne die brennende Kerze vorher auszulöschen. Schnell ist es passiert: Brände zerstören hierzulande jedes Jahr Wohnungen und Häuser, führen zu Verletzungen und sogar zu Todesfällen.



Besonders in der (Vor-)Weihnachtszeit häufen sich die Brandfälle, und das Risiko steigt im Vergleich zu einem durchschnittlichen Tag um das Doppelte. Hier ist eine Kerze bis zum Adventskranz runtergebrannt, dort steht eine zu nah am Vorhang. Schnell wird aus Besinnlichkeit eine Katastrophe – statt des Christkinds kommt die Feuerwehr.