Ein Ufo und Hagelzucker

Oben auf der Wasserfallenegg auf knapp 1800 Metern über Meer angelangt, staunen wir in alle Richtungen: Der Blick öffnet sich in ein breites Tal gegen Süden – einfach grossartig! Wir stürmen zuerst in die falsche Richtung davon, bis wir realisieren, dass unser Weg dem Grat entlang verläuft, an einer einsamen Gondel vorbei, die wie ein Ufo hier oben gelandet sein muss.



Gut versteckt zwischen Bäumen und Felsen, die ein Felssturz wie Hagelzucker auf einem Muffin verteilt hat, liegt der lang ersehnte Bergsee: so zauberhaft, dass sein Name besser nicht genannt wird – in diesem abgelegenen Tal hat niemand Interesse an einem Social-Media-Hype. Das seichte Seelein soll bleiben, wie es ist: verträumt, dunkel und still. Nur ein paar Enten schnattern.



Der Abstieg zum Alprestaurant Stäldeli auf 1373 Metern über Meer führt zurück in die Zivilisation: Auf der Terrasse geht es lustig zu, am Samstag treffen sich hier die Bauern der Umgebung zu einem wohlverdienten Schnipo. Gesprächsthema: der Formzustand der Schwinger aus der Region. Musik: Hudigääggeler direkt ab Schwyzerörgeli. Der Blick schweift über das in Abendsonne getauchte Panorama.