Römische Legionäre, die in Vindonissa, heute Windisch, stationiert waren, fanden Gefallen am warmen Thermalwasser. Sie sagten ihm heilende Wirkung nach. In Aquae Helveticae, rund eine Stunde Fussmarsch von Vindonissa, erbauten sie Thermenanlagen. Die Römer planschten nackt, gesellschaftliche Schichten und Geschlechter durchmischt. Die Stimmung in den Becken muss ausgelassen gewesen sein, damals vor 2000 Jahren. Es wurde Wein getrunken, Käse und Brot gegessen.