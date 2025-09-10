Es sind widersprüchliche Signale: Am Arbeitsmarkt ist eine Normalisierung im Gang – doch die strukturellen Herausforderungen bleiben bestehen. So gehen etwa mehr Arbeitnehmende in Rente, als Junge nachrücken. Auch geografische Ungleichgewichte führen dazu, dass in urbanen Räumen wie Zürich oder Basel ein Überangebot an Fachkräften vorhanden ist, die in ländlichen Gebieten fehlen. Die Situation wird zudem durch die Qualifikationslücke verschärft: Aufgrund der Digitalisierung steigen die Anforderungen an Fachkräfte rasant, und Berufe wie jene der Pflege finden zu wenig Leute für die Ausbildung. Wer in dieser Situation jahrelange Erfahrung und Branchenwissen aufweist, verbucht bei Lohnverhandlungen ein Plus.