Mit der «Initiative für eine starke Pflege» wurde beschlossen, die Ausbildung für genau diese Fachkräfte attraktiver zu machen. Heisst: mehr Lohn. Der monatliche Grundlohn beträgt nämlich zwischen 400 und 1500 Franken – gerade Quereinsteigerinnen reicht das zum Leben nicht. Insgesamt wird die Ausbildung in der Pflege deshalb neu durch Bund und Kantone mit knapp einer Milliarde Franken gefördert. Per 1. Juli 2024 wurden die Zuschüsse eingeführt.