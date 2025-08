Durchhaltevermögen fördern

Sich längere Zeit einer Aufgabe zu widmen, fällt vielen Kindern bei Schulstart noch schwer. Das kann man aber üben, denn Geduld ist lernbar. Das Warten in der Schlange an der Kasse, Stillsitzen bei gemeinsamen Mahlzeiten oder bei einer Geschichte zuzuhören ohne dazwischen zu reden – all das sind kleine Übungen zur Vorbereitung. Auch eine tägliche «stille Zeit» von 15 bis 30 Minuten ist hilfreich, in der das Kind zwar tun kann, was es will, aber niemanden stören darf.