Eltern von Schulkindern kennen das: Wie toll wäre es, wenn man einen Tag früher in die Ferien fahren könnte! Der Zug wäre nicht so voll, der Flug billiger, die Fähre noch nicht ausgebucht. Doch die meisten Schulen in der Schweiz verbieten es, den letzten Tag des Schuljahrs freizunehmen.