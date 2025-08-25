In nahezu jeder Schweizer Schulklasse gibt es mindestens ein Kind, dem es schwerfällt, sich über längere Zeit zu konzentrieren. Es steht mitten im Unterricht auf, ruft dazwischen, verliert seine Schulsachen oder träumt sich aus der Stunde. Andere platzen in unpassenden Momenten mit Ideen heraus, versäumen Prüfungen oder schieben die Hausaufgaben bis zur letzten Minute hinaus.