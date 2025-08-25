ADHS ist keine neue Störung. Die erste Beschreibung in der medizinischen Literatur von Symptomen, die wir heute als ADHS kennen, stammt bereits aus dem Jahr 1775 vom deutschen Arzt Melchior Adam Weikard. 

Weikards klinische Beschreibung erschien 70 Jahre vor Heinrich Hoffmanns Buch mit der berühmten literarischen Figur «Zappelphilipp», die oft fälschlicherweise als erste Darstellung von ADHS genannt wird.

Auch heute werden ADHS-Kinder von vielen als Zappel-Philippe bezeichnet. Wie viele Kinder betroffen sind und weitere Zahlen und Fakten erfahren Sie in der interaktiven Grafik: