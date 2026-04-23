Soll ich mich wirklich bei diesem Unternehmen bewerben? Wer sich auf der Suche nach einem Job diese Frage stellt, holt sich mit Sicherheit auch im Internet Antworten. Auf Ratingplattformen wie Indeed, Glassdoor und Kununu erhalten Stellensuchende einen ersten Eindruck davon, wie es bei ihrem potenziellen neuen Arbeitgeber zu- und hergeht. Denn auf diesen Bewertungsplattformen teilen ehemalige und aktuelle Angestellte anonym ihre Erfahrungen und Meinungen. Bewertet werden beispielsweise Karriere und Gehalt, die Unternehmenskultur, die Arbeitsumgebung, die Work-Life-Balance, Aufstiegschancen und die Vielfalt.