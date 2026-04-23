Veröffentlicht am 23. April 2026 - 13:04 Uhr
Soll ich mich wirklich bei diesem Unternehmen bewerben? Wer sich auf der Suche nach einem Job diese Frage stellt, holt sich mit Sicherheit auch im Internet Antworten. Auf Ratingplattformen wie Indeed, Glassdoor und Kununu erhalten Stellensuchende einen ersten Eindruck davon, wie es bei ihrem potenziellen neuen Arbeitgeber zu- und hergeht. Denn auf diesen Bewertungsplattformen teilen ehemalige und aktuelle Angestellte anonym ihre Erfahrungen und Meinungen. Bewertet werden beispielsweise Karriere und Gehalt, die Unternehmenskultur, die Arbeitsumgebung, die Work-Life-Balance, Aufstiegschancen und die Vielfalt.
Das kann dann so klingen: «Die Kommunikation war unklar und oft nicht transparent. Wichtige Informationen kamen verspätet oder gar nicht», wie ein Angestellter eines grossen Schweizer Detailhändlers schreibt. Positiv seien das «gute Teamklima, hilfsbereite Kollegen» und die «Möglichkeiten zur Weiterbildung», schreibt eine andere Person. Bei einem Bahnbetreiber kritisiert ein Angestellter: «Man nimmt die Themen der Mitarbeiter und bei Umfragen nicht ernst.» In einer anderen Bewertung gibt es auch Lob: «Moderne Arbeitsumgebung, riesiges Weiterbildungsangebot, menschliche Arbeitsbedingungen, Wertschätzung». Insgesamt erhält das Unternehmen 3,8 von 5 möglichen Sternen, beim erwähnten Detailhändler sind es 4,4.