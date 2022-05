Tiere am Arbeitsplatz können einen positiven Effekt haben. Dennoch sind sie in den meisten Betrieben nicht willkommen. Einzig Assistenz- oder Blindenhunde kann der Arbeitgeber nicht verbieten. Darum: Wer längerfristig seinen Hund zur Arbeit mitnehmen will, sollte vorher um Erlaubnis fragen – am besten schriftlich. Taktisch klug wäre es auch, sich vorgängig mit Arbeitskollegen abzusprechen.