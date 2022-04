Wir kontrollieren vor allem auf Baustellen, in Küchen, in Läden. Überall dort, wo die Büez wenig Ausbildung braucht. Bei Elektrikern gibt es selten Schwarzarbeit, bei Eisenlegern häufig. Meist haben sie keine Arbeitserlaubnis, kommen als Touristen in die Schweiz. Nicht selten sind Schleuserbanden Menschen als Ware Das skrupellose Geschäft der Menschenhändler beteiligt. Es gibt aber auch den gutschweizerischen Gartenbaumeister, der mit seinem Kollegen am Samstag für Bares auf die Hand einen Sitzplatz plättelt.