Mit so wenig Lohn bist du schnell in Schwierigkeiten, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert. Einen Arztbesuch könnte ich mir zum Beispiel fast nicht leisten, wegen der Franchise und des Selbstbehalts. Ich kaufe nur Kleider in Aktion. Ich esse nie im Restaurant und gehe in der Freizeit höchstens spazieren. Ich lebe in einer sehr kleinen Wohnung mit meinem Freund. Ohne seine Unterstützung könnte ich mir die Miete in Zürich nicht leisten. Er arbeitet seit zwölf Jahren als Koch und verdient etwas mehr als ich. Ich bin seinetwegen von Brasilien in die Schweiz gezogen.