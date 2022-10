5 Fragen an die Beobachter-Rechtsexperten

1. Ich bin wegen einer Grippe zu Hause geblieben. Kann mein Chef von mir verlangen, trotzdem E-Mails zu checken und Telefone entgegenzunehmen?

Nein. Wenn Sie krankgeschrieben sind, entscheidet alleine der Arzt, was Sie tun können und was nicht. Werden Sie aufgefordert, auf E-Mails zu antworten oder Geschäftsanrufe zu erledigen, berufen Sie sich auf das Arztzeugnis. Antworten Sie dem Chef oder Kollegen, dass Sie krank sind, man Ihnen Ruhe verordnet hat und Sie auf keine Geschäftsmails oder Anrufe eingehen. Sagen Sie, dass Sie sich nach dem nächsten Arzttermin wieder bei Ihrem Vorgesetzten melden und ihn über Ihre Einsatzfähigkeit informieren. Reichen Sie notfalls ein detailliertes Arztzeugnis ein.

2. Mein Hausarzt hat mich zu 50 Prozent krankgeschrieben. Was heisst das jetzt für mich?

Wenn Sie mit einem Pensum von 100 Prozent angestellt sind, dann arbeiten Sie auch nur zur Hälfte der vertraglich vereinbarten Wochenarbeitszeit. Ob Sie die Arbeitsleistung zu Hause verrichten oder mit dem Arbeitgeber individuell vereinbaren, ganztags ins Büro zu kommen und dafür andere Tage frei zu nehmen, liegt an der Kompromissbereitschaft beider Seiten sowie an der Vorgabe des Arztes. Wenn Sie allerdings Teilzeit arbeiten, sollten Sie dies auch unmissverständlich gegenüber Ihrem Arzt erwähnen. Nur dann kann er genau festlegen, ob Sie etwa bei einem 50 Prozent Pensum auch nur 50 Prozent davon arbeiten, also mit einem Viertelpensum weiter arbeiten.

3. Mein Chef sagt, dass meine Erkrankung nicht ansteckend sei. Ich könne deswegen doch trotzdem zur Arbeit kommen. Muss ich?

Ihr Chef ist kein Arzt. Ob Sie trotz Erkrankung zur Arbeit gehen, hängt auch vom jeweiligen Leiden ab und was der Arzt für nötig erachtet. Sollte der Chef an Ihrer Arbeitsunfähigkeit zweifeln oder sollte er von einem Gefälligkeitszeugnis ausgehen, kann er Sie zum Vertrauensarzt schicken. Dieser kann dem Arbeitgeber zurückmelden, ob eine Krankschreibung gerechtfertigt ist, in welchem Ausmass und für wie lange Sie nicht mehr arbeiten können und ob Sie vielleicht trotzdem bestimmte Arbeiten verrichten können.

4. In meinem Arztzeugnis steht, dass ich trotz Krankschreibung zum Beispiel auch Ausflüge machen darf. Mein Arbeitgeber interpretiert das so, dass ich auch von zu Hause aus arbeiten kann. Hat er damit recht?

Auch hier entscheidet der Arzt durch das Zeugnis, ob Sie sich zu Hause erholen sollen respektive in welchem Umfang Bewegung und Freizeitaktivitäten erlaubt sind. Der Arbeitnehmer ist während der Krankschreibung verpflichtet, alles Zumutbare zu tun, was der Genesung dient. Und sollte alles vermeiden, was ihm schadet. Was der Arbeitgeber aus diesem Zeugnis interpretiert, ist irrelevant.

5. Ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich bei einer Erkältung zu Hause bleibe, andere jedoch nicht. Führt deren Verhalten nicht noch zu mehr Druck unter den Mitarbeitern?

Ja, das ist so. Deshalb sollte der Arbeitgeber Präsentismus entgegenwirken und kranke Mitarbeiter nach Hause schicken (siehe weiter unten «Krankheit: Die Pflichten des Arbeitgebers»). Es liegt auch in seinem Interesse, dass die gesunden Mitarbeiter nicht angesteckt werden. Bleiben Sie deshalb konsequent und halten Sie sich vom Arbeitsplatz fern, wenn Sie sich nicht arbeitsfähig fühlen. Vergleichen Sie sich nicht mit anderen, die trotzdem ins Büro kommen.