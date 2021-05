Andere Leistungen betonen

Gudrun Sander, die an der Universität St. Gallen das Programm «Women Back to Business» initiiert hat und zu Gleichstellung forscht, sieht Berufsbezeichnungen wie «Stay-at-home mom» im Lebenslauf ebenfalls kritisch. Auch in ihren Studien habe sich gezeigt, dass es eine Elternschaftsstrafe bei Frauen und Männern gibt – besonders nach einer Auszeit, die mehrere Jahre dauerte.