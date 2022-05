Geflüchtet, auf Arbeit angewiesen, als Frau allein in einem fremden Land: Ukrainerinnen sind perfekte Opfer für skrupellose Leute Menschen als Ware Das skrupellose Geschäft der Menschenhändler , die eine offene Stelle zu vergeben haben. «Wir stellen das vor allem in den Bereichen Hausarbeit, private Pflege, Kinderbetreuung und Sexarbeit fest», sagt Alexander Ott vom Polizeiinspektorat der Stadt Bern. «Wir können nur aufklären, aufklären und nochmals aufklären, aber oft verstehen die Schutzsuchenden unser System einfach nicht.» In ukrainischsprachigen Gruppen in sozialen Medien kursierten besonders viele Halbwahrheiten und Gerüchte zu Jobs und Sozialhilfe in der Schweiz – etwa, dass jeder Schutzsuchende 1600 Franken pro Monat erhalte. «Dagegen kommen wir kaum an», sagt Ott.