Beobachter: Marc K. Peter, Sie postulieren, dass die digitale Transformation ein Wettbewerb der Geschäftsmodellinnovationen ist. Was meinen Sie damit?

Marc K. Peter: Wir leben in einem digitalen, globalen und sich schnell verändernden Zeitalter. Das Internet definiert, wie wir miteinander kommunizieren und Produkte und Dienstleistungen beziehen. In diesem Umfeld müssen sich Firmen neu aufstellen und ihre Geschäftsmodelle überarbeiten. Damit diese Strategien umgesetzt werden können, braucht es eine moderne Arbeitswelt mit digitalen Prozessen, neuen Führungsgrundsätzen und Plattformen für die mobile und virtuelle Zusammenarbeit.