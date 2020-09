Alle Väter sollen nach der Geburt ihres Kindes zwei Wochen bezahlten Urlaub erhalten: Darüber wird am 27. September abgestimmt.

Für viele Befürworter ist dieses Modell des Vaterschaftsurlaubs aber nur der Anfang. Sie wünschen sich für beide Elternteile einen mehrmonatigen Babyurlaub, wie er in vielen Ländern längst üblich ist. Im Parlament sind dazu mehrere Vorstösse hängig. Ausserdem kursieren diverse Ideen für Volksinitiativen.

So hat der Verein Public Beta eine Initiative für 30 Wochen Elternzeit angekündigt – 14 bis 18 davon für die Mütter, 12 bis 16 für die Väter. Die SP möchte 38 Wochen, je 14 Wochen für die Mutter respektive den Vater, die übrigen 10 frei aufteilbar.

Im National- und Ständerat hatte aber nicht einmal der ursprünglich geforderte vierwöchige Vaterschaftsurlaub eine Chance, und so setzen die Sozialdemokraten nun auch auf die Kantone. In Bern fordert die Partei 38 Wochen Elternzeit, davon 14 für die Mütter. In Luzern und Zürich sollen es je 18 Wochen pro Elternteil sein. In Genf und Basel-Stadt wurden Vorstösse für eine Elternzeit von 36 respektive 24 Wochen überwiesen.

Rechtlich ist umstritten, ob und wie kantonale Elternzeit-Lösungen überhaupt umsetzbar sind, da gemäss Obligationenrecht nur der Bund Firmen zu Elternurlauben verpflichten kann.

Klar scheint: Mit der Abstimmung am 27. September ist das letzte Wort zum Thema noch nicht gesprochen.