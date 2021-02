Muss der Lehrer das? Die juristische Antwort ist glasklar: Nein. Krank ist krank. Doch der Kranke denkt nach: Wenn ich jetzt ausfalle, muss ein Kollege, eine Kollegin einspringen. In einer Zeit, in der ohnehin schon alle am Anschlag sind. Die kurzfristige Umstellerei von Präsenz- auf Fernunterricht, die Quarantäne einzelner Klassen, das Nebeneinander von digitalen und analogen Lehrmitteln, das alles geht an die Substanz. Kann man also von einer Kollegin erwarten, ein zusätzliches Pensum zu stemmen?