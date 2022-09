Menschen haben Beile geworfen, seit es Beile gibt. In der Neusteinzeit zur Jagd, in der Antike im Krieg. Vor 200 Jahren entwickelte sich aus der Kriegskunst ein Sport. Kanadische und skandinavische Holzfäller massen ihre Kräfte. Eine Weile geriet der Sport in Vergessenheit, vor einem Jahrzehnt erfuhr er in kanadischen Grossstädten ein Revival. Dann schwappte er in die USA und von da aus über den Atlantik.