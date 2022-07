Das wird auch in ein paar Tagen so sein. Fünfmal in Folge gewann sein Verein, der MC Eichholz Gerlafingen, die Schweizer Meisterschaften, der sechste Sieg soll nun folgen. Je nach Modus treten die Spieler allein oder im Team an. Auch Frauen, von denen an diesem Montag auf der vollen Anlage aber kaum eine zu sehen ist.