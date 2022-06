Toni Wirz, in wenigen Tagen brichst du von Irun an der französisch-spanischen Grenze auf, um über 800 Kilometer bis nach Santiago de Compostela in Spanien zu pilgern. Hast du schon gepackt?

Ich bin dabei, die Sachen zurechtzulegen. Zum Glück habe ich schon etwas Erfahrung mit dem Packen: 2019 bin ich schon einmal fünf Wochen auf dem Jakobsweg gewandert, und zwar von Le Puy-en-Velay, mitten in Frankreich, bis nach Saint-Jean-Pied-de-Port an der Grenze zu Spanien. Da hat sich die Pilgerregel bestätigt, dass der Rucksack höchstens 11 Kilogramm wiegen sollte, mit dem Proviant. Wobei: Essen habe ich jeweils nur wenig dabei. In den Pilgerunterkünften gibt es ein reichhaltiges Frühstück, so dass ich tagsüber nicht mehr so viel brauche.





Legst du jede Socke auf die Waage?

Nein, ich stelle den gepackten Rucksack auf die Waage und beginne wieder mit Auspacken. (lacht) Zum Glück gibt es heute gute Kleidung, die man selbst waschen und über Nacht trocknen kann. So reichen ein oder zwei Garnituren.





Auf welchen persönlichen Luxus verzichtest du nicht?

Meinen E-Reader. Und ein Notizheft, um Tagebuch zu führen.