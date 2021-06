Aber auch allein sind Sie nicht mehr so risikofreudig wie in Ihrer Jugend?

Beim Führen minimiere ich natürlich die Risiken. Das hat aber nichts mit dem Älterwerden zu tun, sondern eher mit meiner Rolle und meiner Verantwortung als Bergführerin. Aber privat mag ich es nach wie vor, auch einmal an meine Grenzen zu gehen und etwas zu wagen. Ich bin auch gern allein in den Bergen unterwegs, obwohl das heikler ist als in Begleitung. In den Bergen zu sein, ist mehr als nur ein Sport für mich. Dieses Erweitern des Blicks, über den alltäglichen Problemen zu stehen, das erlebe ich deutlicher, wenn ich allein bin – schon deshalb, weil ich dann nicht in Gesprächen abgelenkt bin.