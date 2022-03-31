Чи можу я в'їхати до Швейцарії як український біженець, і як довго мені дозволено перебувати у країні?

Як українець, ви можете в'їхати до Швейцарії без бюрократичної тяганини – і залишатися тут. Це пов'язано з тим, що Федеральна рада запровадила новий спеціальний статус захисту для біженців з України. Якщо ви хочете скористатися цим, зареєструйтеся безпосередньо в одному з Федеральних центрів для біженців BAZ (англійською мовою), протягом 90 днів після в'їзду до країни. Там вашу заяву буде розглянуто, і ви отримаєте посвідчення про надання статусу S.

Статус S або статус захищеної особи надає вам право на житло, соціальну допомогу та медичне обслуговування. Маючи статус S, ви також можете влаштуватися на роботу та працювати у Швейцарії, а ваші діти – ходити до школи. Посвідчення про статус S є дійсним протягом одного року і може бути продовжено. Якщо Федеральна рада не скасує статус захищеної особи S протягом п'яти років, ви отримаєте дозвіл на проживання (Посвідчення B). Вам не потрібно просити притулку (asylum), доки діє статус захищеної особи S, тому що таке прохання все одно не розглядатиметься.