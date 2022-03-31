«Beobachter» – це швейцарський журнал, що існує з 1927 року. Його читають понад 660 тисяч читачів, і він виходить раз на два тижні. Журнал «Beobachter» висвітлює різноманітні актуальні питання, що стосуються Швейцарії. Він спеціалізується на наданні юридичних консультацій своїм передплатникам щодо різних повсякденних питань. Тож ця сторінка «Beobachter» українською мовою є безкоштовною і присвячена актуальним питанням, які можуть виникнути у українців після приїзду в Швейцарію.
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Як українець, ви можете в'їхати до Швейцарії без бюрократичної тяганини – і залишатися тут. Це пов'язано з тим, що Федеральна рада запровадила новий спеціальний статус захисту для біженців з України. Якщо ви хочете скористатися цим, зареєструйтеся безпосередньо в одному з Федеральних центрів для біженців BAZ (англійською мовою), протягом 90 днів після в'їзду до країни. Там вашу заяву буде розглянуто, і ви отримаєте посвідчення про надання статусу S.
Статус S або статус захищеної особи надає вам право на житло, соціальну допомогу та медичне обслуговування. Маючи статус S, ви також можете влаштуватися на роботу та працювати у Швейцарії, а ваші діти – ходити до школи. Посвідчення про статус S є дійсним протягом одного року і може бути продовжено. Якщо Федеральна рада не скасує статус захищеної особи S протягом п'яти років, ви отримаєте дозвіл на проживання (Посвідчення B). Вам не потрібно просити притулку (asylum), доки діє статус захищеної особи S, тому що таке прохання все одно не розглядатиметься.
Ви можете взяти з собою у Швейцарію собак та кішок у виняткових випадках. Сайт Федеральне відомство з безпеки харчових продуктів та ветеринарних питань надає інформацію та реєстраційну форму англійською, українською та російською мовами. Зверніть увагу! Цей дозвіл не стосується свійської птиці, копитних та парнокопитних тварин. Їх не можна ввозити до Швейцарії через високий ризик поширення захворювань.
Отримавши статус S у певному кантоні, ви маєте жити у його межах. Проте Державний секретаріат міграції (SEM) може дозволити зміну кантону, наприклад, щоб ваша сім'я могла з'їхатися разом. Ви можете виїхати за кордон, не запитуючи дозволу на виїзд, а потім повернутися до Швейцарії. Але вам слід пам'ятати наступне: ви можете втратити свій статус захищеної особи у разі тривалого чи багаторазового перебування в Україні.
Ви можете отримати консультацію у федеральних центрах для біженців. Надсилайте свої запитання до SEM за адресою ukraine@sem.admin.ch і звертайтесь за телефоном 058 465 99 11 (10-12 и 14-16). Загальну інформацію також можна отримати в таких організаціях: Швейцарська допомога біженцям, Допомога біженцям від Швейцарія Карітас або Організація допомоги протестантських церков у Швейцарії (Heks). Існує безліч інших організацій, що пропонують підтримку, і постійно з'являються нові. Найкраще вас проконсультують у центрі надання адміністративних послуг вашої громади (Gemeinde).
Не обов'язково. Достатньо усної угоди. Але якщо вам здають у суборенду всю квартиру чи її частину за певну плату, варто укласти договір суборенди, щоб уникнути непорозумінь. Особливо це стосується випадків, коли суборенда здійснюється через благодійну організацію.
Якщо ви не платите оренду і не обговорювали термін протягом якого вам дозволено лишатись у певному житлі, власник або орендар у будь-який момент може попросити вас з'їхати. Такий закон. Якщо ви платите за оренду житла - це суборенда. Якщо не зазначено інше, договір суборенди на квартири може бути розірваний з повідомленням за три місяці, на мебльовані кімнати (якщо спільно використовується тільки кухня та ванна, але не інші спільні приміщення, наприклад, вітальня) – з повідомленням за два тижні. Вирішальними є терміни повідомлення про розірвання договору, прийняті у конкретній місцевості.
Не автоматично. Господарю найкраще звернутися безпосередньо до своєї страхової компанії та повідомити про нову ситуацію. Існує страхування на кілька осіб, при якому застраховані також усі особи, які постійно проживають в одному домогосподарстві. Застосовуються загальні становища та умови страхування.
Щойно ви зареєструвалися у федеральному центрі для біженців (див. адресу вище) і подали там заяву про надання статусу захищеної особи S, ви будете зареєстровані кантоном у системі обов'язкового медичного страхування яке діятиме з дати подання заяви. Страхові компанії зобов'язані включити вас до програми обов'язкового страхування. Працюючі особи автоматично застраховані від нещасних випадків, навіть коли вони не працюють. Непрацюючі особи можуть застрахувати себе від нещасних випадків через фонд медичного страхування. Ті, хто не має коштів, можуть звернутися за соціальною допомогою для сплати страхових внесків.
ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА/СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА
Так. Як особа зі статусом захищеної особи S ви отримуєте соціальну допомогу від кантона, до якого ви приписані. Вона оплачується громадою (Gemeinde), де ви проживаєте. Відповідальні органи називаються так: "Sozialamt" (Управління соціального забезпечення), "Soziale Dienste" (Соціальні служби), "Sozialdienst" (Соціальна служба) тощо. Ви також можете працювати або бути самозайнятим у Швейцарії. Кантони можуть надавати додаткові послуги, щоб допомогти біженцям інтегруватися в наше суспільство якнайшвидше.
Ви маєте можливість відкрити рахунок. Postfinance (дочірня компанія швейцарської пошти з надання банківських послуг) навіть має це робити. Відповідно до закону вона зобов'язана надавати основні послуги. Це означає, що всі приватні особи, які мають документи, що посвідчують особу, можуть відкрити там рахунок незалежно від того, як довго вони знаходяться у Швейцарії Це можливо й у інших банках. Найкраще запитати про це особисто у відділенні банку.
Щоб відкрити рахунок, зазвичай потрібно: ваш закордонний паспорт, посвідчення S або повністю заповнена копія відповідної заяви, ваша адреса проживання в Швейцарії та номер мобільного телефону або адреса електронної пошти. У деяких випадках потрібне офіційне підтвердження працевлаштування.
Статус S дозволяє працювати у будь-якій точці Швейцарії самозайнятим чи найманим працівником одразу після отримання статусу, без періоду очікування.
У принципі, трудовий договір є дійсним і в усній формі. Проте: Зафіксуйте найважливіші моменти письмово. Це позбавить вас від суперечок та проблем у разі конфлікту. Найбільш важливими моментами є зарплата, посадові обов'язки та щотижневий робочий час.
Ви можете погодити тривалість періоду сповіщення з роботодавцем. Без відповідної домовленості застосовується так званий Господарський кодекс. Він передбачає термін повідомлення в один місяць до кінця місяця першого року роботи.
Так. Щоб мати змогу працювати, вам необхідно отримати дозвіл на роботу. Його можна отримати у кантональному бюро з працевлаштування (наприклад "Amt für Wirtschaft und Arbeit").
Так. Коли і як це відбувається, вирішує кантон, до якого ви були приписані. Ваш кантон може запропонувати курси, на яких ваша дитина спочатку вивчить німецьку мову. Тому зарахування до школи, можливо, доведеться почекати. Відвідування школи є обов'язковим та безкоштовним для всіх дітей, які залишаються у Швейцарії на тривалий термін. Інформацію про відвідуваність школи можна отримати у муніципалітеті (громаді, Gemeinde) за місцем проживання.
Різні телекомунікаційні компанії пропонують знижки чи навіть безкоштовні пропозиції для вас. Найкраще звертатися безпосередньо до постачальників послуг. До речі, це стосується й інших сфер повсякденного життя (таких як громадський транспорт, дозвілля тощо). Тут також є спеціальні акції та пропозиції, якими ви можете скористатися. Запитуйте провайдерів безпосередньо.
- Швейцарська допомога біженцям
- Швейцарський Червоний Хрест
- Heks (Організація допомоги протестантських церков у Швейцарії)
- Solinetz Zurich (некомерційна організація із захисту прав біженців)