Anwälte unterliegen einem strikten, umfassenden Berufsgeheimnis; sie müssen alles, was Sie als Klient, als Mandantin betrifft, für sich behalten. Dieses Anwaltsgeheimnis gilt zeitlich unbegrenzt und gegenüber jedweder Person. Sie sollten also, wenn Sie Ihren Fall schildern, nichts auslassen – auch nicht Ereignisse, die Sie selbst in einem schlechten Licht zeigen. Es ist in Ihrem eigenen Interesse, dass die Anwältin Ihres Vertrauens über alles Bescheid weiss, was in Ihrem Fall von Bedeutung werden könnte. Nur so kann sie gut reagieren, wenn die Gegenpartei negative Vorfälle aufs Tapet bringt.