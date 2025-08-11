Wenn Verheiratete sich gegenseitig maximal begünstigen, sollten sie auch überlegen, was gelten soll, wenn der oder die Zweite von ihnen stirbt. Haben sie dazu nichts geregelt, fällt das ganze Vermögen an die Familie des zweitversterbenden Ehepartners – die Familie der anderen Seite geht leer aus, auch wenn diese sehr viel mehr Vermögen in die Ehe gebracht hat. Wollen Sie dies ändern, braucht es eine entsprechende Anordnung im Testament, oder Sie halten die für Ihre Situation passende Lösung in einem Erbvertrag mit Ihrem Ehemann, Ihrer Ehefrau fest. Lassen Sie sich dazu von einer Fachperson beraten.