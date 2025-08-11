Was gilt nach der Scheidung?

Nach der Scheidung wird die Wohnung oder das Haus endgültig einer Seite zugeteilt:

Mietwohnung

Meist hält ein Ehepaar in der Scheidungskonvention fest, wer in der Wohnung bleiben darf. Diese interne Abmachung ist für die Vermieterin allerdings nicht verpflichtend. Sie kann selber entscheiden, ob sie das Mietverhältnis mit nur noch einem der beiden Eheleute fortsetzen will. Nur auf Antrag kann das Gericht den Mietvertrag ohne Zustimmung der Vermieterin auf diejenige Seite übertragen, die wegen der Kinder auf die Wohnung angewiesen ist. Auch eine Ehepartnerin respektive ein Ehepartner, der oder die in der Wohnung einen Beruf ausübt, kann sie zugesprochen erhalten.

Wohnung im Alleineigentum einer Seite

Gehört die Wohnung oder das Haus zum Beispiel dem Mann allein, kann das Gericht daran nichts ändern. Eine Übertragung auf die andere Partei ist nicht möglich. Das Gericht kann ihr aber ein befristetes Wohnrecht einräumen, wenn sie aus wichtigen Gründen – zum Beispiel wegen der Kinder – darauf angewiesen ist. Als Gegenleistung kann das Gericht eine Entschädigung festlegen oder einen Abzug an den Unterhaltszahlungen vornehmen.

Wohnung im Eigentum beider Eheleute

Hat ein Ehepaar die Wohnung oder das Haus gemeinsam erworben (Miteigentum oder Gesamteigentum), kann das Gericht einer Seite das Alleineigentum zuweisen. Kriterien für diese Zuweisung sind auch hier die Kinder oder berufliche Gründe. Natürlich erhält die andere Partei im Rahmen der güterrechtlichen Auseinandersetzung eine Vergütung.

Können Sie sich über das Schicksal Ihres Eigenheims nicht einigen und kann niemand ein «überwiegendes Interesse» nachweisen oder fehlen die Finanzen, um die andere Seite auszuzahlen, wird die Liegenschaft versteigert und der Erlös auf beide Eheleute verteilt.