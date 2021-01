In einzelnen Regionen interessieren sich so viele für die Pflegeausbildung wie noch nie. So wird am Luzerner Bildungszentrum Xund im Frühjahr eine Klasse mehr als bisher das Studium starten. In Olten SO verzeichnet die Gesundheitlich-Soziale Berufsfachschule BBZ rund 10 bis 20 Prozent mehr Anmeldungen. Am meisten Zulauf hat das Bildungszentrum Pflege in Bern: Für die zwei und drei Jahre dauernden Ausbildungen zu diplomierten Pflegefachpersonen haben sich im Vergleich zum Vorjahr 30 bis 40 Prozent mehr Personen angemeldet.