«Auch wenn die Widerrufsfrist abgelaufen ist, könnte man argumentieren, dass die Schule die Kundinnen getäuscht hat und der Vertrag deshalb ungültig ist.» Denn das Diplom sei nicht – wie in der Broschüre angegeben – von den Schweizer Verbänden anerkannt. Betroffene teilen dies am besten in einem eingeschriebenen Brief mit und zahlen nichts.