«Wenn man Spass dabei hat und weitermachen will, kann man beginnen mit Freunden in dieser Sprache zu kommunizieren.» Wer in seinem Umfeld niemanden dafür findet, dem hilft das Internet. Webseiten, die Sprachtandems zusammenbringen, gibt es einige. Man meldet sich an und gibt seine Muttersprache Bilinguale Erziehung Sollen Kinder mehrsprachig aufwachsen? sowie die Sprache an, die man üben will. Gibt es jemanden mit der umgekehrten Kombination, kann man anfangen, über Skype miteinander zu sprechen und voneinander zu lernen. «Nur weil man zuhause ist, ist man nicht unbedingt alleine», sagt Carraro.