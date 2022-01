Wer sein Studium mit Arbeit finanzieren muss, ist auf flexible Strukturen an der Hochschule angewiesen. Dafür gibt es spezielle Teilzeitstudiengänge.



So auch an der Pädagogischen Hochschule in Zürich (PHZH), die Lehrpersonen ausbildet. Während der Primarlehrerausbildung sei ein Nebenerwerb aber kaum möglich, kritisieren Studierende in einem dringlichen Schreiben an die Schulleitung. Sie verlangen eine Reorganisation des Studiengangs, insbesondere der Pflichtmodule.