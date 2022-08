Die Fünftklässlerin und ihre Freundin Svenja arbeiten an jenem Nachmittag an einem Projekt im Schulhaus Huben, am obersten Ende von Frauenfeld. Um 15.35 Uhr nimmt Annika ihr Trottinett aus dem Veloständer. Mehr weiss sie nicht mehr. Fünf Minuten später läutet bei Mutter Jeannette das Telefon Sturm. «Die Mutter eines Schulkameraden sagte mir, Annika liege auf der Strasse.»