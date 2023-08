Wie war ich alarmiert, als sie eines Abends ihr Heft mit den Leseübungen in die Ecke pfefferte und mich anschrie: «Lass mich! Ich will das nicht lesen!» Sie rannte in ihr Zimmer. Ich blieb in der Küche zurück, allein mit meinen Ängsten und mit klopfendem Herzen: Wie wird das enden, wenn sie nicht lernt, sich durchzubeissen? Wenn sie sich nicht in Disziplin übt? Ich sah sie schon als Erwachsene unter einer Brücke hausen. Ein versemmeltes Leben.