Wie konnte man zulassen, dass sich Kinder und Jugendliche zuhauf anstecken? Das Virus sucht sich die, die nicht geschützt sind. Also primär Kinder, die sich nicht impfen lassen können. Logisch! Die Kinder tragen das Virus nach Hause. Dann erkranken die Geschwister, die Eltern, die Verwandten. Und die Lehrer und Lehrerinnen. Und die Hortnerinnen und Hortner, die Kita-Angestellten, die Kindergärtnerinnen. Impfdurchbrüche en masse. Als ob man nicht gewusst hätte, dass es schlimmer wird, wenn die Temperaturen fallen und man vermehrt drinnen ist. Auch ohne Omikron.



Das repetitiv vorgebrachte «Kinder werden ja nicht schlimm krank» finde ich reichlich anmassend. Zum Glück erkranken die meisten nicht schwer oder sind symptomfrei, aber was ist mit denen, die es dennoch hart trifft? Die an Pims erkranken oder an Long Covid Corona-Impfung für Kinder Das kleinere Risiko ? Pech gehabt? So einfach?