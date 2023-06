Weil Vassaux eine Lese- und Schreibbeeinträchtigung Illettrismus Das Chaos mit den Buchstaben hat – in der Fachsprache Dyslexie und Dysorthographie genannt –, steht ihr bei Prüfungen zusätzliche Zeit zu. So will es das Behindertengleichstellungsrecht. Wenn Vassaux Texte liest, vermischen sich die Laute in ihrem Kopf. Ein Pferd ist in ihrem Kopf erst ein Fpred. Nur durch langsames Lesen kann sie die Wörter entziffern. Und wenn sie schreibt, bringt sie die Wörter so zu Papier, wie sie ausgesprochen werden. Statt Physiker würde sie ohne Autokorrektur «Füsiker» schreiben, ein Gourmet wird zum «Gurme». «Ich sehe die Fehler nicht, für mich sehen die Wörter richtig aus.»