Wenn ein Kind ein anderes gezielt ärgert, die anderen in der Klasse dieses Verhalten aber ablehnen, hört dieses Kind schnell mit den Gemeinheiten auf. Viele Kinder lachen zwar nicht mit, wenn ein Gspäändli gemobbt wird, sie nehmen das Opfer aber auch nicht in Schutz – und unterstützen mit ihrer Passivität das Mobbing Zivilcourage Warum Dazwischengehen so schwer fällt . Sie signalisieren dem Mobbenden, dass sein Verhalten in Ordnung ist. Warum stellen sich nicht mehr Kinder offen gegen den Mobbenden? Weil sie Angst haben, das nächste Opfer zu sein.