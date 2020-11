Kranke Kinder kommen in die Schule, weil ihre Eltern das Corona-Virus nicht so ernst nehmen oder nicht wissen, wie sie sie betreuen sollen. Primarschüler teilen den Znüni, obwohl sie das nicht dürfen. Ganze Klassen sind in Quarantäne. Zwölfjährige müssen den ganzen Tag Maske tragen. Viele Lehrpersonen sind entweder krank oder müssen ebenfalls in Quarantäne. Viele Lektionen fallen aus. Im Turnunterricht ist kaum noch etwas erlaubt, manche Gymischüler machen Quartierspaziergänge, statt in der Turnhalle zu schwitzen. In den Klassenzimmern ist es sehr kalt, weil dauernd gelüftet werden muss. Skilager sind gestrichen, ebenso Ausflüge, Schulreisen oder Theaterbesuche. Normaler Unterricht ist anders.