Naima Hillman, 25, studiert Politikwissenschaften und Nachhaltige Entwicklung an der Universität Bern. Seit vier Jahren geht sie an Schulen, um Sexualkunde zu unterrichten. Seit diesem Jahr ist sie Präsidentin der Organisation Achtung Liebe. Mit Hilfe von Sexualpädagoginnen und medizinischen Fachkräften bildet Achtung Liebe Studierende aus, die an Schulen auf freiwilliger Basis Sexualkunde unterrichten. Das Angebot kann in den Kantonen Bern, Zürich und Basel gebucht werden. Achtung Liebe führt pro Jahr um die 200 Einsätze durch.