Der EDÖB verweist in seiner Empfehlung auf die parlamentarische Debatte zur Revision des Covid-Gesetzes in der Wintersession 2021. In der Debatte sei eine breit abgestützte politische Bereitschaft erkennbar gewesen, den Anspruch auf Transparenz ebenso hoch zu werten wie die finanziellen Interessen der Eidgenossenschaft. Dies könne nicht unberücksichtigt bleiben. Zudem habe das BAG nicht konkret darlegen können, inwieweit die Veröffentlichung der Verträge eine ernsthafte Gefährdung der aussenpolitischen Interessen bedeuten würde.