Das Resultat: Es hapert an Kleinigkeiten – und an unterschiedlichen Auffassungen, was gemeldet werden soll. Der Kanton St. Gallen etwa schreibt: «Wir melden die Anzahl Personen in Isolation und in Quarantäne zweimal wöchentlich dem BAG über dessen Erfassungsportal. Der Impfstatus ist nicht Bestandteil dieser Meldung. Es hat kein Feld, in dem das eingetragen werden könnte.» Der Nachbarkanton Thurgau sowie die Kantone Basel-Stadt und Zürich hingegen melden dem BAG die Informationen zum Impfstatus der positiv getesteten Fälle über das nationale Contact-Tracing-Erfassungstool.