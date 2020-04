«Herzlich willkommen als Bürger von Oberriet», stand über dem Schreiben, das Mergim Ahmeti am 31. März in den Briefkasten flatterte. Der Kanton St. Gallen habe mitgeteilt, dass er per 17. März die Kantonsbürgerschaft erhalten habe, schreibt der Einbürgerungsrat von Montlingen, einer Teilgemeinde von Oberriet SG, in der der 24-Jährige wohnt.