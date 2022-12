Freudig fischt Paula Heinzmann* (Name geändert) die Post aus dem Briefkasten. Es ist ein Dienstag Ende November, ihr 75. Geburtstag. Zwischen die Kärtli und Glückwünsche hat sich ein dünnes Werbemagazin verirrt – Heilsversprechen einer christlichen Gruppierung. Nichts für Heinzmann, also wirft sie die Werbung in einen Abfalleimer am Strassenrand. Was sie nicht weiss: Damit verstösst sie gegen das Gesetz.