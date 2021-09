Eigentlich sind sich alle einig: Das Justizwesen muss den Sprung ins digitale Zeitalter schaffen. Noch immer verschicken die meisten Anwältinnen und Gerichte ihre Eingaben und Verfügungen per Briefpost. Ein neues Gesetz will sie nun verpflichten, elektronisch miteinander zu kommunizieren. Betroffen wären rund 30'000 Beteiligte – ein gigantisches IT-Projekt, bei dem es um höchst sensible Dokumente und persönliche Daten geht.