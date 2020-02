So war es bis 2005, als sich Elisabeth von Franz trennte. Schon damals hatte er an Bodenhaftung verloren, begann Schein und Sein zu vermischen. Dort ein Wochenendleben im mondänen Gstaad BE, hier ein Berg nicht bezahlter Rechnungen in Bern. Mit der Scheidung brach auch das Einkommen der Regierungsrätin weg.