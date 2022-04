Die Inhalte sind nämlich nur in die vier Landessprachen sowie in Englisch übersetzt. 2020 erhob das Bundesamt für Statistik, dass rund jeder Fünfte keine dieser Sprachen als Hauptsprache spricht.



Unverständlich dürfte ch.ch auch für den Grossteil der hier lebenden Asylbewerberinnen und Flüchtlinge sein, zum Beispiel für die 29'476 respektive 12'487 Menschen aus Eritrea und Syrien (Stand Februar 2022). Das Portal verpasst darum eine Chance: Nur wer weiss, wie unser System funktioniert, kann sich letztlich im Alltag zurechtfinden, sich selber helfen und sich erfolgreich in die Gesellschaft integrieren.