«Pflegende und Ärztinnen sind während den Arbeitszeiten nahezu immer unmittelbar erreichbar, in der Freizeit sind sie dazu angehalten, kurzfristig via Mobiltelefon erreichbar zu sein, um bei Ausfällen einspringen zu können.» Falls man an diesem Montag nun tatsächlich niemanden im ganzen Spital habe auftreiben können, der oder die sich spontan hätte impfen lassen wollen, hätte man immer noch Zeit gehabt, im Spital in Herisau nachzufragen.



Oder zum Hörer zu greifen. In Fussdistanz zum Impfzentrum Heiden betreibt Dr. med. Alain Gigon eine Hausarztpraxis. Zahlreiche seiner Patientinnen und Patienten, die zu einer Risikogruppe gehören, warten noch auf einen Impftermin. Eine Anfrage, ob er jemanden spontan zum Impfen vorbeischicken könne, habe er nicht bekommen.