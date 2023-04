Bei sogenannten Distributed-Denial-of-Service-Angriffen (DDoS) werden Webserver mit riesigen Mengen an Datenanfragen eingedeckt, so dass die Server diese Zugriffe nicht mehr verarbeiten können und zusammenbrechen. Das Ziel der Angreifer: Webseiten von Unternehmen in die Knie zwingen, damit sie für Kunden nicht mehr erreichbar sind.