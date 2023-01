Oder mutig. Man ist ganz auf sich allein gestellt, kann kaum noch irgendwo bezahlen. Gibt es ein Recht auf analoges Leben in digitalen Zeiten?

Wer sich Digitalem verweigert, nimmt einen gewissen Verlust an gesellschaftlicher Teilhabe ganz bewusst in Kauf. Wer etwa Whatsapp nicht nutzt, ist darauf angewiesen, dass er von Freundinnen oder von Bürokollegen mündlich oder via andere Kanäle von der bevorstehenden Geburtstagsparty erfährt. Der Verzicht hat soziale Konsequenzen. Es ist eine Art selbstgewähltes Eremitentum. Für die meisten ist es wichtig, einen eigenen Weg zu finden, wie sie sozial vernetzt bleiben, aber trotz ständiger digitaler Erreichbarkeit ihre persönlichen Prioritäten ungestört verfolgen können.